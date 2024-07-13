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Дочь Дольфа Лундгрена снялась в пиджаке на голое тело

Опубликовано:

Ида Лундгрен
Ида Лундгрен. Фото: instagram.com/idaslundgren

Дочь известного американского актера Дольфа Лундгрена обнажила грудь на камеру - Ида Лундгрен снялась в пиджаке на голое тело, передает NUR.KZ.

Кадры дочь голливудской звезды опубликовала в своем профиле в Instagram.

28-летняя модель предстала на черно-белом снимке в пиджаке на голое тело.

Так, она набросила его на правое плечо, обнажив левую грудь. В то же время дочь артиста распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

"Столько красоты, что словами не описать", "Глаза и губы как у отца. Красавица", "Потрясающий образ", - писали фанаты.

По информации IMDb, Ида Лундгрен родилась 29 апреля 1996 года в Стокгольме. Девушка решила пойти по стопам отца и попробовала себя в кино - она известна по фильмам "Опасная гастроль" (2009), "Падение замка" (2021).

Кроме того, девушка является моделью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132445-doch-dolfa-lundgrena-snyalas-v-pidzhake-na-goloe-telo/

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