Дочь Дольфа Лундгрена снялась в пиджаке на голое тело

Дочь известного американского актера Дольфа Лундгрена обнажила грудь на камеру - Ида Лундгрен снялась в пиджаке на голое тело, передает NUR.KZ.

Кадры дочь голливудской звезды опубликовала в своем профиле в Instagram.

28-летняя модель предстала на черно-белом снимке в пиджаке на голое тело.

Так, она набросила его на правое плечо, обнажив левую грудь. В то же время дочь артиста распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

"Столько красоты, что словами не описать", "Глаза и губы как у отца. Красавица", "Потрясающий образ", - писали фанаты.

По информации IMDb, Ида Лундгрен родилась 29 апреля 1996 года в Стокгольме. Девушка решила пойти по стопам отца и попробовала себя в кино - она известна по фильмам "Опасная гастроль" (2009), "Падение замка" (2021).

Кроме того, девушка является моделью.