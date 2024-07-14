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Модель Victoria's Secret снялась в мини-бикини для рекламы пляжной одежды

Опубликовано:

Барбара Палвин
Барбара Палвин. Фото: instagram/realbarbarapalvin

Топ-модель Victoria's Secret Барбара Палвин снялась в мини-бикини для бренда пляжной одежды. Фотографии модель опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram 30-летняя манекенщица выложила несколько фото в откровенных купальных костюмах. На одном из них модель предстала в черном мини-бикини, в котором вместо бретелек использованы тонкие позолоченные цепочки.

Не остались в стороне фолловеры топ-модели, которых у нее в соцсети - свыше 20 миллионов. Они отметили шикарную фигуру и не менее привлекательную внешность Барбары Палвин.

"Шикарная и сексуальная, как всегда", "Ты самая красивая женщина на свете", "Это олицетворение женского совершенства. Люблю тебя", "Только посмотрите в эти глаза", "Никакого лета: только жаркая Барбара, излучающая свет по всему миру", "Слишком идеально", - осыпают модель комплиментами подписчики под фото.

По информации IMDb, Барбара Палвин родилась в Будапеште в 1993 году. В раннем возрасте она увлеклась футболом и пением.

В 13 лет началась ее карьера модели - агенты встретили девочку на улицах Будапешта. В 2006 году она снялась в своей первой редакционной статье для журнала Spur.

С тех пор она появлялась на обложках L'Officiel, Vogue Russia и Glamour Hungary.

Барбара дебютировала на подиуме в качестве эксклюзива для Prada на Неделе моды в Милане в феврале 2010 года. Она работала моделью для Armani Exchange, H&M, Victoria's Secret, а в феврале 2012 года стала послом L'Oreal Paris.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132421-model-victoria-s-secret-snyalas-v-mini-bikini-dlya-reklamy-plyazhnoy-odezhdy/

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