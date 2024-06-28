"Красотка": Асель Садвакасова в ярких летних образах искупалась в комплиментах в Сети

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова покрасовалась в разных летних образах и собрала комплименты своих фанатов в Instagram, где разместила публикацию, передает NUR.KZ.

"Какой лук вам нравится больше всего?" - спросила Асель своих подписчиков.

В коротком видеоролике актриса появилась в разных летних образах для прогулки на пляж, похода в бар, на бранч.

Каждый из ее ярких аутфитов оценили ее подписчики, отметив, что звезде фильмов "Келинка - тоже человек", "Замуж в 30" все к лицу.

"Мне все образы нравятся", "Мне в бары образы нравятся", "В белых брючках", "Все образы шикарные", "Красотка", "Все супер", "Длинное платье!", "Черное кружевное платьице", - написали ей поклонники, снабдив публикацию "лайками", "огонечками" и "сердечками".