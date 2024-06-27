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"Многому надо учиться": Айгуль Иманбаева призналась, какая она хозяйка

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева запечатлелась в домашней обстановке и честно призналась подписчикам своего блога в Instagram, насколько она хозяйственная, передает NUR.KZ.

Иманбаева показала подписчикам новую фотографию - на снимке она сидит за столом с цветами и красивой посудой. На Айгуль было надето легкое темное платье в горошек.

"Хотела показать на фото, что я - женщина, занятая домашними делами, но, кажется, не получилось. Всегда завидую тем шустрым женщинам, которые успевают буквально все. В том, что касается домашнего быта и уюта, мне еще многому надо учиться. Потому что так нужно", - призналась звезда фильма "Коктейль для звезды".

Недавно Айгуль Иманбаева вернулась из Великобритании, где отучилась по программе "Болашак" - теперь она намерена передать полученные знания ученикам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2125155-mnogomu-nado-uchitsya-aygul-imanbaeva-priznalas-kakaya-ona-hozyayka/

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