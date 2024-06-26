"Юбку забыла надеть": Евгения Лоза предстала в смелом образе

39-летняя российская актриса Евгения Лоза представила на суд фанатов новую фотосессию, в которой запечатлелась в смелом образе. Фанаты оценили ее снимки, передает NUR.KZ.

"Какое у вас нелюбимое имя мужское/женское? Хочу проверить статистику", - подписала актриса новые черно-белые снимки.

Белая рубашка, черный пиджак, галстук и капроновые гольфы, а также черные массивные туфли - Евгения Лоза и ее творческая команда сумели совместить в образе женственность, строгость и дерзость.

Фанаты тут же отреагировали на образ, озвучив свое мнение в комментариях.

"Смелый образ", "Юбочку забыла актриса надеть, увлеклась пиаром", "Это так красиво и успокаивающе", "Настолько здесь лишние эти пиджак, галстук и рубашка", - написали они.

Ранее Евгения Лоза в мини-юбке восхитила фанатов.