Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Юбку забыла надеть": Евгения Лоза предстала в смелом образе

Опубликовано:

Евгения Лоза
Евгения Лоза. Фото: instagram.com/loza_jenya

39-летняя российская актриса Евгения Лоза представила на суд фанатов новую фотосессию, в которой запечатлелась в смелом образе. Фанаты оценили ее снимки, передает NUR.KZ.

"Какое у вас нелюбимое имя мужское/женское? Хочу проверить статистику", - подписала актриса новые черно-белые снимки.

Белая рубашка, черный пиджак, галстук и капроновые гольфы, а также черные массивные туфли - Евгения Лоза и ее творческая команда сумели совместить в образе женственность, строгость и дерзость.

Фанаты тут же отреагировали на образ, озвучив свое мнение в комментариях.

"Смелый образ", "Юбочку забыла актриса надеть, увлеклась пиаром", "Это так красиво и успокаивающе", "Настолько здесь лишние эти пиджак, галстук и рубашка", - написали они.

Ранее Евгения Лоза в мини-юбке восхитила фанатов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2124501-yubku-zabyla-nadet-evgeniya-loza-predstala-v-smelom-obraze/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie