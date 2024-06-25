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Карлыгаш Мухамеджанова в элегантном образе впечатлила звездных коллег и поклонников

Опубликовано:

Карлыгаш Мухамеджанова
Карлыгаш Мухамеджанова. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова, звезда фильмов "Сказ о розовом зайце", "Я пышка", примерила новый образ и вызвала восторг в соцсети, передает NUR.KZ.

"Любовь - это женщина", - лаконично подписала Карлыгаш новые снимки. Чувственный, элегантный, сдержанный образ актрисы собрал массу комплиментов в соцсети.

Для красивого платья она выбрала макияж с акцентом на губы, а волнистые локоны завершили образ и придали ему женственности и нежности.

Многие отметили, что Карлыгаш очень похожа на свою знаменитую маму - оперную диву Нуржамал Усенбаеву.

Санжар Мади, Гульнара Сильбаева, Берик Айтжанов, Даурен Сергазин и другие представители казахстанского шоу-бизнеса оставили свои комментарии под фото. К ним присоединились и другие подписчики.

"Так на маму похожа", "Стиль Тима Бартона", "В стиле сериала "Почему женщины убивают", "Великолепная", "Как тебе идет этот образ", - восхитились они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2123553-karlygash-muhamedzhanova-v-elegantnom-obraze-vpechatlila-zvezdnyh-kolleg-i-poklonnikov/

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