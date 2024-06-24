"Дети взрослеют, мамы молодеют": Майя Бекбаева показала трогательное видео с сыном

Казахстанская журналистка и медиаменеджер Майя Бекбаева показала подросшего сына Жангира в новом видео - пользователи Казнета выразили слова восхищения, передает NUR.KZ.

Видео началось с архивной фотографии Майи с ее сыном, когда он был еще совсем маленьким. Однако уже в следующем кадре рядом с телеведущей идет заметно подросший Жангир, который успел обогнать свою знаменитую маму по росту.

"Мамочки, а вы успели заметить, как малыш, который еще вчера утыкался лобиком вам в живот, сегодня превратился в парня, на которого вы смотрите снизу вверх?" - обратилась к подписчикам в Instagram Бекбаева.

Комплиментов удостоился не только юный сын Бекбаевой, но и она сама.

"Извините, но Вы, кажется, забыли хоть немного постареть, а наоборот, молодеете", "Копия своего папы", "Происходит какое-то нарушение - дети взрослеют, мамы молодеют", "Уже взрослый джигит", "Самая красивая женщина в мире - и внешне, и внутренне", - написали подписчики блога Бекбаевой в комментариях.

Недавно известная журналистка публиковала совместную фотографию сына и дочери.