Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Дети взрослеют, мамы молодеют": Майя Бекбаева показала трогательное видео с сыном

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская журналистка и медиаменеджер Майя Бекбаева показала подросшего сына Жангира в новом видео - пользователи Казнета выразили слова восхищения, передает NUR.KZ.

Видео началось с архивной фотографии Майи с ее сыном, когда он был еще совсем маленьким. Однако уже в следующем кадре рядом с телеведущей идет заметно подросший Жангир, который успел обогнать свою знаменитую маму по росту.

"Мамочки, а вы успели заметить, как малыш, который еще вчера утыкался лобиком вам в живот, сегодня превратился в парня, на которого вы смотрите снизу вверх?" - обратилась к подписчикам в Instagram Бекбаева.

Комплиментов удостоился не только юный сын Бекбаевой, но и она сама.

"Извините, но Вы, кажется, забыли хоть немного постареть, а наоборот, молодеете", "Копия своего папы", "Происходит какое-то нарушение - дети взрослеют, мамы молодеют", "Уже взрослый джигит", "Самая красивая женщина в мире - и внешне, и внутренне", - написали подписчики блога Бекбаевой в комментариях.

Недавно известная журналистка публиковала совместную фотографию сына и дочери.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2123037-deti-vzrosleyut-mamy-molodeyut-mayya-bekbaeva-pokazala-trogatelnoe-video-s-synom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie