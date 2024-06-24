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"Царица лета": Яна Кошкина в ярком купальнике похвасталась бронзовым загаром

Опубликовано:

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Модель, телеведущая и актриса Яна Кошкина попозировала на пляже в ярком купальнике и собрала восхищенные отзывы подписчиков в соцсети, которые были поражены ее жаркими фото, передает NUR.KZ.

"Соскучилась по вашим комментариям. Погнали!" - написала она.

Яна разместила фото из Турции, где сейчас отдыхает. Она запечатлелась в купальнике сидя в бассейне. Фото получились солнечными и яркими. Теледива, улыбаясь, смотрит в камеру и не без гордости демонстрирует отличную форму и бронзовый загар.

Фолловеры оценили фигуру Кошкиной в комментариях, осыпав ее комплиментами и "лайками".

"Яна, ты шикарно выглядишь", "Как всегда, ты ослепительна и прекрасна Яночка", "Яна, ты бомба", "Роскошная", "Царица лета", "Ауф", "Шикарная рыбка", "Какая красотка", "Яна, ты бомба", - отреагировали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2122908-carica-leta-yana-koshkina-v-yarkom-kupalnike-pohvastalas-bronzovym-zagarom/

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