Димаш Кудайберген поделился новыми фото из Алматы
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Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на радость своим многочисленным поклонникам со всего мира разместил в соцсети новые фото из Алматы, передает NUR.KZ.
"Привет из города Алматы", - подписал Димаш новые фото.
На снимках Димаш запечатлелся в черной рубашке стоя на балконе, с которого открывается вид на город.
Поклонники из разных уголков мира были рады увидеть вновь своего кумира. За короткое время с момента публикации фото набрали множество "лайков". Фанаты оставили комментарии на казахском, русском, английском, испанском, украинском и других языках.
"Красивый, глаз не отвести", "Привет, любимый наш, шикарные фото", "Красив. А что главное - и душой тоже. Привет из Германии", "Привет из Алматы, я не такой милый, как ты, но я тоже здесь", - написали фанаты.
Не так давно Димаш Кудайберген порадовал фанатов свежими фото на природе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2122686-dimash-kudaybergen-podelilsya-novymi-foto-iz-almaty/