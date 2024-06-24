Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Димаш Кудайберген поделился новыми фото из Алматы

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на радость своим многочисленным поклонникам со всего мира разместил в соцсети новые фото из Алматы, передает NUR.KZ.

"Привет из города Алматы", - подписал Димаш новые фото.

На снимках Димаш запечатлелся в черной рубашке стоя на балконе, с которого открывается вид на город.

Поклонники из разных уголков мира были рады увидеть вновь своего кумира. За короткое время с момента публикации фото набрали множество "лайков". Фанаты оставили комментарии на казахском, русском, английском, испанском, украинском и других языках.

"Красивый, глаз не отвести", "Привет, любимый наш, шикарные фото", "Красив. А что главное - и душой тоже. Привет из Германии", "Привет из Алматы, я не такой милый, как ты, но я тоже здесь", - написали фанаты.

Не так давно Димаш Кудайберген порадовал фанатов свежими фото на природе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2122686-dimash-kudaybergen-podelilsya-novymi-foto-iz-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.