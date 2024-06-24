Димаш Кудайберген поделился новыми фото из Алматы

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на радость своим многочисленным поклонникам со всего мира разместил в соцсети новые фото из Алматы, передает NUR.KZ.

"Привет из города Алматы", - подписал Димаш новые фото.

На снимках Димаш запечатлелся в черной рубашке стоя на балконе, с которого открывается вид на город.

Поклонники из разных уголков мира были рады увидеть вновь своего кумира. За короткое время с момента публикации фото набрали множество "лайков". Фанаты оставили комментарии на казахском, русском, английском, испанском, украинском и других языках.

"Красивый, глаз не отвести", "Привет, любимый наш, шикарные фото", "Красив. А что главное - и душой тоже. Привет из Германии", "Привет из Алматы, я не такой милый, как ты, но я тоже здесь", - написали фанаты.

Не так давно Димаш Кудайберген порадовал фанатов свежими фото на природе.