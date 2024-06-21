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"Срочно надо пловом угостить": похудевший Михаил Галустян удивил подписчиков

Опубликовано:

Михаил Галустян
Михаил Галустян. Фото: instagram.com/m_galustyan

44-летний российский актер и шоумен Михаил Галустян выложил новые фотографии и вызвал бурю эмоций у своих подписчиков в соцсети, которые не узнали его, передает NUR.KZ.

"Что с тобой, Галустян?" - подписал Михаил свои фото, предвосхищая удивленные комментарии.

Похудевший актер с благородной сединой запечатлелся в стильном аутфите. Фанаты тут же отреагировали на фото в комментариях.

"Что случилось с моим Кун-фу Пандой? Почему он так похудел?", "Богомолов... А где Собчак?", "Отлично выглядит, бомба. Не постарел, а посвежел. Так держать!", "Какой-то итальянский Галустян", "Вот так вот с Бузовой вести одну передачу", "Похудел. Молодец, отлично выглядит", "Непривычно. Срочно надо пловом угостить", "Вай, мама, кто это?" - оставили остроумные комментарии подписчики актера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2121630-srochno-nado-plovom-ugostit-pohudevshiy-mihail-galustyan-udivil-podpischikov/

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