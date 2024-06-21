"Какой красавчик": Димаш Кудайберген порадовал фанатов свежими фото на природе

Димаш Кудайберген опубликовал новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - народный артист Казахстана запечатлелся на природе и получил массу комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

По-настоящему летней получилась свежая фотосессия Димаша - исполнитель хита "Stranger" попозировал в парке на фоне деревьев, сидя в траве.

Артист был одет в черную футболку и бомбер с нашивками. Образ был дополнен крупными украшениями - цепочкой и браслетом.

"Ой, солнышко выглянуло. Красота какая! Спасибо за фото", "Проснулась с таким прекрасным видом. Ты выглядишь прекрасно, Димаш! Тебе идет быть на природе", "Какой красавчик! Да еще и с таким невероятным голосом", "Ты такой тут спокойный, чистота природы тебе к лицу", - написали поклонники в комментариях.

Напомним, в годовщину смерти своего дедушки Димаш Кудайберген показал детское фото с ним.