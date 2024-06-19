"Русалки существуют": звезда турецкого сериала "Неверный" появилась в мини-бикини
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27-летняя звезда популярного турецкого сериала "Неверный" Мелис Сезен похвасталась фигурой в мини-бикини. Фото, снятые в море, актриса выложила в своем Instagram, передает NUR.KZ.
В сериале "Неверный" Мелис Сезен сыграла молодую обольстительницу, которая разрушила семью. Ее игра была на высоте и зрители оценили это.
Фанаты не забывают и о том, что Мелис - молодая и красивая девушка, они всегда щедры на комплименты в ее адрес.
Новые фотографии не остались незамеченными. Актрису, попозировавшую в море в черном бикини, сравнили с русалкой.
"Русалки - это не сказка, они существуют", "Ты такая идеальная, мне это нравится", "Королева, ты обжигаешь", "Красавица моя, любимая актриса", - гласят комментарии под фото.
Ранее Мелис Сезен провела фотосессию в жаркой пустыне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120229-rusalki-sushchestvuyut-zvezda-tureckogo-seriala-nevernyy-poyavilas-v-mini-bikini/