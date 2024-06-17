"Матрица": Али Окапов и Акерке Буркитбай поразили новой фотосессией

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай приняли участие в новой фотосессии. Фанаты, впечатленные увиденным, тут же сравнили их с героями голливудского фильма, передает NUR.KZ.

Али Окапов запечатлелся в черном кожаном плаще, Акерке - в ярком оранжевом. На первом фото супруги в черных солнцезащитных очках, на втором - уже без очков. Али стоит, прислонив голову к жене.

Фанаты пожелали им семейного счастья, а их стиль на фото сравнили с имиджем героев фильма "Матрица".

"Очень красивая пара, Акерке очень красивая, приятно смотреть на вас", "Вы такие классные", "Отличная пара", "Слишком крутые", "Огонь и вода", "Любимая пара", "Уау, классно", "Матрица", "Будьте счастливы!", "Шедевр", "Образ крутой", "Молодцы, красавчик Али", - отреагировали фанаты.