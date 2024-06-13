"Милашка": отдыхающая в Греции Айжулдыз Адайбекова поделилась яркими фото

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала в своем Instagram фото из Греции, где она отдыхает. Фанаты пожелали счастья девушке, которая недавно показала возлюбленного, передает NUR.KZ.

На солнечных фото Айжулдыз запечатлелась у бассейна в белом летнем ансамбле. Ее очаровательная улыбка сделала фото еще ярче. Подписчики щедро одарили публикацию "лайками".

"Обожаю и горжусь, побольше бы таких девочек, какую золотую доченьку родила на свет наша талантливая актриса, прекрасный и порядочный человек Жанар!", "Будь счастлива", "И умна, и красива", "Милашка", "Красотка", "Рада за вас", - гласят многочисленные комментарии под фото дочери актрисы Жанар Айжановой.

Немногим ранее Айжулдыз Адайбекова раскрыла личность своего парня. Им оказался экстрим-блогер Сакен Кагаров. Раньше девушка прятала его под "масками".