"Милашка": отдыхающая в Греции Айжулдыз Адайбекова поделилась яркими фото
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Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала в своем Instagram фото из Греции, где она отдыхает. Фанаты пожелали счастья девушке, которая недавно показала возлюбленного, передает NUR.KZ.
На солнечных фото Айжулдыз запечатлелась у бассейна в белом летнем ансамбле. Ее очаровательная улыбка сделала фото еще ярче. Подписчики щедро одарили публикацию "лайками".
"Обожаю и горжусь, побольше бы таких девочек, какую золотую доченьку родила на свет наша талантливая актриса, прекрасный и порядочный человек Жанар!", "Будь счастлива", "И умна, и красива", "Милашка", "Красотка", "Рада за вас", - гласят многочисленные комментарии под фото дочери актрисы Жанар Айжановой.
Немногим ранее Айжулдыз Адайбекова раскрыла личность своего парня. Им оказался экстрим-блогер Сакен Кагаров. Раньше девушка прятала его под "масками".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2116632-milashka-otdyhayushchaya-v-grecii-ayzhuldyz-adaybekova-podelilas-yarkimi-foto/