"Волшебные кадры": беременная Сати Казанова очаровала Сеть нежными образами

Экс-участница группы "Фабрика", российская певица Сати Казанова, ожидающая малыша, поделилась невероятно нежной фотосессией и очаровала поклонников, передает NUR.KZ.

Не так давно 41-летняя Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности. Артистка призналась, что это "вымоленное и долгожданное чудо".

В блоге певицы в Instagram появились фотографии, которые не могли оставить равнодушными ее подписчиков - будущая мама позировала в нежных и воздушных нарядах, ее волосы украсили белые цветы.

Фанаты остались без ума от фотосессии и оценили старания модели, а также фотографа - Сони Черных.

"Это потрясающе!!! И Сати божественная, и Соня божественно талантливая! Все сошлось!", "Боже, это реальная беременность? Как красиво!!! Все кадры волшебные", "Это что же за красота божественная такая", "Я почему-то вижу, что будет дочка", "Как же я рада за ваше счастье", - гласят комментарии под фото.