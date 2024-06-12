Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Волшебные кадры": беременная Сати Казанова очаровала Сеть нежными образами

Опубликовано:

Сати Казанова
Сати Казанова. Фото: instagram.com/satikazanova

Экс-участница группы "Фабрика", российская певица Сати Казанова, ожидающая малыша, поделилась невероятно нежной фотосессией и очаровала поклонников, передает NUR.KZ.

Не так давно 41-летняя Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности. Артистка призналась, что это "вымоленное и долгожданное чудо".

В блоге певицы в Instagram появились фотографии, которые не могли оставить равнодушными ее подписчиков - будущая мама позировала в нежных и воздушных нарядах, ее волосы украсили белые цветы.

Фанаты остались без ума от фотосессии и оценили старания модели, а также фотографа - Сони Черных.

"Это потрясающе!!! И Сати божественная, и Соня божественно талантливая! Все сошлось!", "Боже, это реальная беременность? Как красиво!!! Все кадры волшебные", "Это что же за красота божественная такая", "Я почему-то вижу, что будет дочка", "Как же я рада за ваше счастье", - гласят комментарии под фото.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2116209-volshebnye-kadry-beremennaya-sati-kazanova-ocharovala-set-nezhnymi-obrazami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.