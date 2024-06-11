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"Восхищаюсь тобой": Мария Мудряк запечатлелась в черном платье с декольте

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Мария Мудряк
Мария Мудряк. Фото: instagram.com/maria_mudryak

Оперная певица из Казахстана Мария Мудряк, которая проживает и работает в Италии, опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте - ее образ заслужил похвалу фанатов, передает NUR.KZ.

Мудряк порадовала поклонников своего творчества свежей публикацией в соцсети - на летней фотографии 30-летняя оперная дива предстала в черном платье на бретельках с глубоким декольте.

"Пусть это лето будет волшебным", - пожелала Мария поклонникам в Instagram.

Фолловеры ответили ей тем же.

"Замечательного лета", "Обнимаю", "Магическая красота", "Восхищаюсь тобой", "Машенька, ты, как всегда, выглядишь великолепно", "Красавица", - написали они в комментариях под публикацией.

Мария Мудряк – оперная певица, известная практически во всем мире. Родилась в Казахстане, но с 10 лет живет в Италии. Несмотря на это, она не отказывается от казахстанского гражданства. Певица входит в ТОП-10 сопрано мира.

Оперная певица родилась в Павлодаре 6 апреля 1994 года. С раннего детства ее тянуло к музыке и пению. Первый выход к аудитории был в 3 года, а уже в 6 она записала диск с детскими песнями. К слову, после этого, она попала в книгу рекордов Гиннеса, как самая юная певица, выпустившая несколько сольных альбомов и имеющая множество наград в столь юном возрасте.

В 2004 году в возрасте 10 лет Мария переехала в Италию познавать оперное искусство. В Милан она отправилась вместе с мамой по приглашению итальянского тенора Карло Гайфы. Мария обучилась в его высшей академии музыки Scuola Musicale di Milano.

Спустя год ее приняли в детский хор Театра Ла Скала, а в возрасте 14 лет она попала в Миланскую консерваторию Джузеппе Верди. В 18 лет она окончила учебу на "отлично". В 2014 Марие удалось попасть в "Проект молодых певцов" на Зальцбургском фестивале.

Профессиональная карьера певицы активно росла с 2014 года. Так, она становилась неоднократным победителем различных вокальных конкурсов. Затем Мария дебютировала в опере "Свадьба Фигаро" в роли Сюзанны. Была певица и Джульеттой в "Сказках Гофмана".

В декабре 2017 года Мудряк дебютировала на сцене в роли Джильды в опере "Риголетто" Верди, а в 2018 году вышла на сцену Большого театра в Москве в Богеме. В свои 23 года певица исполнила одну из самых трудных ролей – Виолетты в опере "Травиата".

За все время своей карьеры Мария работала со множеством известных дирижеров и режиссеров-постановщиков - Риккардо Мути, Карло Рицци, Даниэлем Ореном, Габриэле Ферро, Лео Нуччи, Кьярой Мути и др.

Самой певице, как она признается, больше нравится исполнять в классических постановках оперы. Но при этом ей интересны и постановки современных режиссеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115600-voshishchayus-toboy-mariya-mudryak-zapechatlelas-v-chernom-plate-s-dekolte/

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