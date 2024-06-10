"Люблю нынешнюю Балжан": Бидаш восхитила атмосферными фото на фоне ночного Алматы

Казахстанская исполнительница, экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш порадовала поклонников серией новых фотографий на фоне ночного Алматы, передает NUR.KZ.

Артистка позировала на террасе с видом на ночной Алматы. Во время съемок рекламы Балжан решила сделать несколько фотографий для своего Instagram-аккаунта.

На исполнительнице хита "DORAMA" было черное платье. Образ Бидаш дополнила серьгами и сумкой в золотом оттенке.

Поклонники творчества бывшей солистки "КешYOU" оценили элегантный образ.

"Малышка", "Лучше не видела", "Просто огонь", "Как модель, реально красиво", "Очень сильно понравилось, супер", "Красавица", "Как всегда, на высшем уровне", "Люблю нынешнюю Балжан", - гласят комментарии.

Недавно Балжан Бидаш заговорила о переезде из Алматы в Астану.