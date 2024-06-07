74-летняя Вера Вонг блистала на ковровой дорожке в шелке и перьях
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"Королева свадебной моды" Вера Вонг посетила мероприятие в Нью-Йорке - 74-летняя модельер прошлась по синей ковровой дорожке в шелковом платье с перьями, передает NUR.KZ.
Фэшн-икона удивила выбором наряда, поскольку на ивент она пришла в длинном платье с глубоким декольте. Оно было двухцветным - салатовым с черным топом.
Волосы Вонг решила распустить, а из макияжа в глаза бросались лишь тени на глазах. Модельер решила не перегружать образ аксессуарами.
"На синей дорожке", - подписала публикацию Вера.
Вера Эллен Вонг — американский модельер. Она была самым молодым редактором в истории американского журнала Vogue. В 23 года Вера возглавила в издании раздел моды, а всемирную известность получила благодаря коллекциям свадебных и вечерних платьев. Кроме того, Вонг создает наряды для конкурсов и спортивных соревнований.
Вера Вонг родилась 27 июня 1949 года в Нью-Йорке. Ее родители были родом из Китая, а в США переехали из Шанхая в середине 40-х годов. Мать Флоренс Ву занимала должность переводчицы в ООН. Отец Вонг Чэнцин был владельцем медицинской компании. Также у нее есть брат Кеннет.
В 1971 году Веру Вонг пригласили на работу в редакцию американского Vogue. За 17 лет, которые она провела в Vogue, Вонг открыла для мира немало талантливых дизайнеров, да и сама состоялась как модельер. В 1987 году Вера решила оставить редакторскую работу в журнале, уступив место Анне Винтур.
К созданию коллекции свадебных платьев Веру Вонг подтолкнуло ее собственное бракосочетание. Начав готовиться к свадьбе, женщина не смогла найти подходящее платье. Поэтому девушка лично сделала эскиз платья мечты. В 1990 году Вонг открыла на Манхэттене бутик свадебных и вечерних платьев. Вскоре салон обрел такую популярность, что Вера стала регулярно получать заказы на пошив ее собственных платьев. Клиентками модельера стали Виктория Бекхэм, Ума Турман, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и другие.
В скором времени о платье от дизайнера мечтала каждая женщина. Популярность подогревало и появление ее работ в кинематографе - "Секс в большом городе", "Война невест", "Сплетница".
Помимо блестящей карьеры Вера привлекает внимание публики прекрасной фигурой, при росте в 161 см она весит 45 кг.
Страница Веры в Instagram пестрит снимками платьев, разных этапов работы над ними и личными фото.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2114073-74-letnyaya-vera-vong-blistala-na-kovrovoy-dorozhke-v-shelke-i-peryah/