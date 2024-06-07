Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

74-летняя Вера Вонг блистала на ковровой дорожке в шелке и перьях

Опубликовано:

Вера Вонг
Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawang

"Королева свадебной моды" Вера Вонг посетила мероприятие в Нью-Йорке - 74-летняя модельер прошлась по синей ковровой дорожке в шелковом платье с перьями, передает NUR.KZ.

Фэшн-икона удивила выбором наряда, поскольку на ивент она пришла в длинном платье с глубоким декольте. Оно было двухцветным - салатовым с черным топом.

Волосы Вонг решила распустить, а из макияжа в глаза бросались лишь тени на глазах. Модельер решила не перегружать образ аксессуарами.

"На синей дорожке", - подписала публикацию Вера.

Вера Эллен Вонг — американский модельер. Она была самым молодым редактором в истории американского журнала Vogue. В 23 года Вера возглавила в издании раздел моды, а всемирную известность получила благодаря коллекциям свадебных и вечерних платьев. Кроме того, Вонг создает наряды для конкурсов и спортивных соревнований.

Вера Вонг родилась 27 июня 1949 года в Нью-Йорке. Ее родители были родом из Китая, а в США переехали из Шанхая в середине 40-х годов. Мать Флоренс Ву занимала должность переводчицы в ООН. Отец Вонг Чэнцин был владельцем медицинской компании. Также у нее есть брат Кеннет.

В 1971 году Веру Вонг пригласили на работу в редакцию американского Vogue. За 17 лет, которые она провела в Vogue, Вонг открыла для мира немало талантливых дизайнеров, да и сама состоялась как модельер. В 1987 году Вера решила оставить редакторскую работу в журнале, уступив место Анне Винтур.

К созданию коллекции свадебных платьев Веру Вонг подтолкнуло ее собственное бракосочетание. Начав готовиться к свадьбе, женщина не смогла найти подходящее платье. Поэтому девушка лично сделала эскиз платья мечты. В 1990 году Вонг открыла на Манхэттене бутик свадебных и вечерних платьев. Вскоре салон обрел такую популярность, что Вера стала регулярно получать заказы на пошив ее собственных платьев. Клиентками модельера стали Виктория Бекхэм, Ума Турман, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и другие.

В скором времени о платье от дизайнера мечтала каждая женщина. Популярность подогревало и появление ее работ в кинематографе - "Секс в большом городе", "Война невест", "Сплетница".

Помимо блестящей карьеры Вера привлекает внимание публики прекрасной фигурой, при росте в 161 см она весит 45 кг.

Страница Веры в Instagram пестрит снимками платьев, разных этапов работы над ними и личными фото.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2114073-74-letnyaya-vera-vong-blistala-na-kovrovoy-dorozhke-v-shelke-i-peryah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.