"Потрясающе красиво": Наталья Водянова в платье-комбинации снялась для известного бренда

Супермодель Наталья Водянова снялась в комбинации в рекламе российского бренда - знаменитость приняла участие в кампании для специальной коллекции 12Storeez, передает NUR.KZ.

В своем профиле в Instagram Водянова предстала в розовом платье-комбинации, которое подчеркнуло ее фигуру. Манекенщица также надела коричневые кожаные туфли на каблуках. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых оттенках.

Модель написала о совместном проекте своего благотворительного фонда и 12Storeez.

"Какая невероятно красивая и вечно юная Наталья. Просто не верится, что у нее 5 детей", "Это потрясающе красиво! Прекрасные кадры и образы", "Мои восхищения вам, Наташа, за вашу харизму, характер, внутреннюю и внешнюю красоту, а также доброту сердца", - писали пользователи.

По информации "Вокруг ТВ", Наталья Водянова - известная российская топ-модель, актриса, лицо марки L’Oreal Paris и муза сотен дизайнеров.

Она родилась 28 февраля 1982 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В семье, кроме нее, росли две девочки - Оксана и Кристина. Одна из сестер была тяжело больна, и мама выбивалась из сил, чтобы обеспечить семью. Наталья рано устроилась на работу, помогая маме продавать фрукты на местном рынке, а о школе на время пришлось забыть.

Когда в ее родной город приехали так называемые рекрутеры, сотрудники западных модельных агентств, которые ищут новые лица по всему миру, Наталья была среди ста девочек, желающих стать знаменитыми.

Сотрудничество с фотографом Алексеем Васильевым открыло Водяновой путь в мир модельного бизнеса. Его фото понравились французскому модельному агентству Madison, и девушка отправилась в Европу на кастинг. Сам Жан-Поль Готье, который был в жюри, присудил Наталье второе место и предложил ей работу.