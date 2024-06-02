"Моя другая работа": звезда ММА опубликовала фото в нижнем белье

Известная файтерша Пейдж Ванзант опубликовала новую порцию откровенных фотографий, передает NUR.KZ. Секс-символ единоборств периодически радует поклонников подобными снимками.

Известная спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram снимки в розовом нижнем белье и подписала пост так: "Моя другая работа".

Пейдж Ванзант уже ушла из UFC. Известно, что сейчас, помимо занятий спортом, она за платную подписку на одном из сайтов выставляет свои откровенные снимки.

Впрочем, многие из этих снимков доступны на ее странице в Instagram бесплатно. Звезда пишет, что "она просто хочет разозлить своих хейтеров".

Звезда спорта не забывает выкладывать и кадры со своих тренировок.

Ей удается миксовать кадры с тяжелых тренировок перед важным боем с откровенными фотосессиями.

Сейчас у Пейдж более 3 миллионов подписчиков только в Instagram. В основном ей в комментариях оставляют доброжелательные отзывы.

"Твои фото - заставка на моем телефоне", "Ты выглядишь потрясающе", "Рад, что у тебя есть другая работа", - пишут комментаторы в профиле Пейдж.