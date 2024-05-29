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"Может, стилиста поменять?": новый образ Вали Карнавал не оценили в Сети

Опубликовано:

Валя Карнавал
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val

Российский видеоблогер Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, продемонстрировала аутфит с яркими принтами в своем Instagram-аккаунте, но не все оценили стиль девушки, передает NUR.KZ

Короткая белая футболка с принтом собачки, которая просит ее накормить, ярко-желтая юбка, розовые кроссовки и сумка в тон, а также масса украшений разных оттенков - в таком виде Валя Карнавал отправилась гулять по улицам города.

Свой аутфит с разных сторон она продемонстрировала 7-миллионной аудитории в Instagram. Вместо подписи - смайлик.

Необычное сочетание подписчики блога Валентины встретили довольно прохладно.

"Может, стилиста поменять?", "Мне не нравится ее стиль", "Валь, что с твоим вкусом? Иногда красиво одеваешься, а иногда прям… не в тему", "Что за дешевые наряды?", "Ну и стиль", "Что у всех блогеров со стилем?", "Девушка красива. Но такое ощущение, что все пошли под копирку", - написали фолловеры.

Весенние фото Вали Карнавал в мини-бикини получили куда более положительный отклик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2108997-mozhet-stilista-pomenyat-novyy-obraz-vali-karnaval-ne-ocenili-v-seti/

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