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"Город бесценных воспоминаний": Жасмин запечатлелась в родном Дербенте

Опубликовано:

Жасмин
Жасмин. Фото: instagram.com/jasmin

46-летняя российская певица Жасмин показала в соцсети фотографии, сделанные в родном городе Дербенте, где сейчас находится. Артистка окунулась в ностальгию, передает NUR.KZ.

Жасмин попозировала в солнечном Дербенте в обворожительном легком платье с воланами. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и белой обувью.

"Родной Дербент, город бесценных воспоминаний", - написала она.

Подписчики оценили и образ певицы, и красоту Дербента.

"Жасмин, ты наша красавица, не забывай родной Дагестан, мы тебя обожаем", "Такое красивое платье", "Жасмин, ваше фото в сером платье в родном Дербенте излучает тепло и ностальгию. Город действительно выглядит волшебно и хранит в себе столько воспоминаний", "Дербент преображается", "Прекрасное платье", "Какая очаровашка", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2108748-gorod-bescennyh-vospominaniy-zhasmin-zapechatlelas-v-rodnom-derbente/

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