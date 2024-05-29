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"Невероятная": звезда турецких сериалов родом из Азербайджана похвасталась фигурой в купальнике

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Несрин Джавадзаде
Несрин Джавадзаде. Фото: instagram.com/nesrin.cavadzade

41-летняя Несрин Джавадзаде, звезда турецких сериалов, родившаяся в Азербайджане, показала фигуру в купальнике. Ее фото с пляжа оценили фанаты в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Три куруша", "Запретный плод", "Моя прекрасная жизнь" разместила в своем блоге жаркие фото в пляжном аутфите - на Несрин был стильный купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру, в нему в тон актриса подобрала солнцезащитные очки.

Она запечатлелась на берегу на фоне шезлонгов и зонтов, которые, к слову, тоже гармонировали по цветовой гамме с ее пляжным "луком". Позади видны скалы и море.

Поклонники турецких сериалов не остались равнодушными к публикации и тут же оставили свои отзывы под свежими фото кинозвезды.

"Не Несрин подстраивается под пляж, а пляж подстраивается под Несрин", "Мне бы хотелось любить жизнь настолько, чтобы менять купальники в зависимости от цвета шезлонга", "Посмотрела я на это шикарное тело и заела булочкой, невероятная", "Вчера оранжевое бикини для оранжевого пляжа, сегодня зеленый купальник для зеленого пляжа.... ты икона?", "Госпожа Несрин находится на пути к тому, чтобы стать самой сексуальной женщиной Турции", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2108628-neveroyatnaya-zvezda-tureckih-serialov-rodom-iz-azerbaydzhana-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/

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