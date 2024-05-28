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"Как Моана": улетевшая на Мальдивы Байзакова очаровала пляжными фото

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова улетела отдыхать на Мальдивы с детьми, супругом и его родителями. Блогерша выложила фотографии с пляжа и собрала массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Байзакова прилетела на Мальдивские острова не просто так - они с семейством решили отметить важную дату - младшему сыну Асадулле исполнилось полгода. На отдых блогерша отправилась с супругом Нурбеком и его родителями.

Первым делом инстадива решила опробовать воду и отправилась на пляж, где сделала пару ярких снимков в нежном белом платье.

"Чудо-женщина", - подписала публикацию Байзакова.

Подписчики и подписчицы ее блога согласились с таким описанием.

"Эталон красоты", "Очень красивая, и снаружи, и изнутри светишься. Вы такая крутая пара", "Как Моана", "Прекрасная", "Сама нежность", - гласят комментарии под фотографиями.

Недавно Айжан Байзакова удивила Казнет нежным весенним образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2108286-kak-moana-uletevshaya-na-maldivy-bayzakova-ocharovala-plyazhnymi-foto/

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