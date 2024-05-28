"Ух, женщина-огонь": Светлана Ходченкова впечатлила необычным фото у шеста

41-летняя российская актриса Светлана Ходченкова показала новое фото в соцсети и впечатлила своих подписчиков. Звезда фильма "Благословите женщину" запечатлелась у шеста, передает NUR.KZ.

Кадр, пойманный фотографом, оказался очень необычным. Актриса была запечатлена в тот момент, когда кружилась в танце у шеста.

Ее волосы развевались, что придало особую изюминку фото. Светлана не стала комментировать снимок, а лишь добавила "белое сердечко".

"А как так волосы... парят?", "Вот же вы красотка", "Милая и любимая Света! Ты, как всегда, прекрасна и очаровательна", "Супер", "Ух, женщина-огонь", "Крутая", "Богиня", "Шикарная девушка", "Ничего себе! Вот это поворот", "Танцуй вопреки", "А, может, это Маргарита?", "Трудно же?" - написали ей восхищенные фолловеры под фото.