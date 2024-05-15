"Дива из 60-х": вечерний образ Ксении Собчак обсудили в Сети

Российская телеведущая Ксения Собчак появилась на вечере Яны Рудковской в эффектном черном макси-платье с декольте. Фотографии с мероприятия она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Свой образ 42-летняя звезда дополнила туфлями на каблуках, маленькой сумочкой, золотым браслетом и серьгами, необычную историю которых она рассказала в подписи к публикации.

"Яна, спасибо за красивый вечер! Почувствовала себя дивой из 60-х. Как вам лук? Расчехлила серьги, купленные в торговом доме "Москва" 20 лет назад", - поделилась Собчак.

Подписчики инстаблога Ксении обсудили ее образ в комментариях.

"Дива", "Ну как можно придраться к этому луку?", "Очень красиво и нежно! А на третьем фото - прям Плисецкая", "Как всегда со вкусом, оригинально!! Глаз не оторвать", - отметили поклонники.