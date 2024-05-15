"Тебе все идет": Балжан Бидаш в разных образах собрала комплименты в Казнете
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Казахстанская исполнительница, экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш покрасовалась в разных образах в новом видео, опубликованном в Instagram, передает NUR.KZ.
Исполнительница хита "Qateligimsiń" начала домашний показ мод с обычным халатом, который быстро сменился на стильный повседневный наряд магией монтажа. Дальше последовал эффектный аутфит на выход - длинная белая юбка и жакет оверсайз.
В следующем образе с кроп-топом Балжан решила станцевать под популярный американский хит нулевых, а когда кадр сменился, певица появилась в нежном длинном платье.
Таким образом артистка решила дать мотивацию поклонницам и поклонникам на эксперименты.
"Не бойтесь одеваться в разных стилях", - подписала видео Балжан.
Фанаты усыпали любимицу комплиментами.
"Эта девочка такая милая", "И как после этого видео не начать худеть?", "Леди", "Тебе все идет", "Мировая красотка, твой стиль - тому доказательство", - написали они в комментариях.
Недавно Балжан Бидаш опубликовала трогательные фото с мамой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2100938-tebe-vse-idet-balzhan-bidash-v-raznyh-obrazah-sobrala-komplimenty-v-kaznete/