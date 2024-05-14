"Что за Анадиомена?": образ Майи Бекбаевой сразил пользователей Казнета

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева покрасовалась в новом Instagram-видео, надев элегантное черное платье. Медиаменеджер собрала массу комплиментов в Сети, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева вышла в свет в элегантном черном платье асимметричного кроя. Наряд отлично подчеркнул фигуру телеведущей - она попозировала для видео с разных ракурсов.

"Настроение - май", - подписала ролик Бекбаева.

Подписчики инстаблога Майи не оставили видео без внимания.

"Какая красивая и нежная", "Прекрасно, красотка", "Это что за Анадиомена, из пучины морской выходящая?", "Разве можно быть такой красивой?", "Идеально", "Умная, красивая, талантливая, успешная - все в одном человеке! Пример для подражания, будь счастлива, все казахстанцы тебя уважают и любят", - отметили восхищенные пользователи Сети в комментариях.

Накануне мы писали, что Майя Бекбаева показала фото со свекровью и рассказала об их отношениях.