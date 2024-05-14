Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Что за Анадиомена?": образ Майи Бекбаевой сразил пользователей Казнета

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева покрасовалась в новом Instagram-видео, надев элегантное черное платье. Медиаменеджер собрала массу комплиментов в Сети, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева вышла в свет в элегантном черном платье асимметричного кроя. Наряд отлично подчеркнул фигуру телеведущей - она попозировала для видео с разных ракурсов.

"Настроение - май", - подписала ролик Бекбаева.

Подписчики инстаблога Майи не оставили видео без внимания.

"Какая красивая и нежная", "Прекрасно, красотка", "Это что за Анадиомена, из пучины морской выходящая?", "Разве можно быть такой красивой?", "Идеально", "Умная, красивая, талантливая, успешная - все в одном человеке! Пример для подражания, будь счастлива, все казахстанцы тебя уважают и любят", - отметили восхищенные пользователи Сети в комментариях.

Накануне мы писали, что Майя Бекбаева показала фото со свекровью и рассказала об их отношениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2100392-chto-za-anadiomena-obraz-mayi-bekbaevoy-srazil-polzovateley-kazneta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.