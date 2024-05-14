"Вас не узнать": Динара Сатжан впечатлила стильным образом

Казахстанская телеведущая и бизнес-леди Динара Сатжан примерила новый образ - подписчики были удивлены, но восхитились увиденным и дали свою оценку, передает NUR.KZ.

"Жизнь и есть искусство. То, как мы работаем, творим, созидаем… Как говорим. Как улыбаемся. Как украшаем свой дом. Как готовим ужин. Для творчества нам всем нужен позитив. Хорошее расположение духа. А это уже выбор. И мы делаем его каждое утро", - заключила Динара Сатжан.

Динара запечатлелась в шелковой белой блузе с открытой спиной и черных брюках. Украшения стали удачным дополнением к стильному образу теледивы.

Динара Сатжан. Кадры из видео: instagram.com/dinarasatzhan

"Редко у кого такая красивая спина в 40+", "Очень эстетично! Роскошно!", "Стильно-то как", "Вас не узнать, образ супер", "Красивая спина и осанка, почему бы не показать такую красоту?", "Какой роскошный образ! Динара в любом образе огонь. Срочно вызывайте пожарных", "Как всегда, непредсказуемая", - высказались подписчики.