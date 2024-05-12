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Возлюбленная Джейсона Стэйтема порадовала поклонников фото в мини-юбке

Опубликовано:

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема — модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала откровенные фотографии в черных чулках и супер короткой юбке, чем снова порадовала фолловеров, передает NUR.KZ.

Фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

В этот раз Роузи Хантингтон-Уайтли предстала перед своими поклонниками в костюме нежно-оливкового цвета.

Несмотря на весьма сдержанный верх костюма, акцент модель сделала на супер короткой мини-юбке и черных чулках. Образ был дополнен черными классическими лодочками с острым носом.

"Невероятно шикарная и красивая", "Всегда стильно и элегантно", "Я хочу такие же чулки", "Сексуальная", "Потрясающая", "Рози — единственный человек, который может хорошо смотреться в чулках и мини", "Просто невероятная", — пишут поклонники под постом.

По информации IMDb, Роузи родилась 18 апреля 1987 года в Плимуте. Англия. Ее прапрадедом был 1-й баронет Гримли, сэр Герберт Ханнингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли прославилась как модель нижнего белья Victoria's Secret. Она участвовала в пяти модных показах Victoria's Secret с 2006 по 2010 год и стала ангелом Victoria's Secret в ноябре 2009 года.

С 2010 года она состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэйтемом. Пара обручилась в январе 2016 года. В браке воспитываются двое детей – Джек и Изабелла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2098331-vozlyublennaya-dzheysona-steytema-poradovala-poklonnikov-foto-v-mini-yubke/

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