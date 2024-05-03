Dequine запечатлелась в стильном аутфите и рассказала, зачем поехала в Россию

Данеля Садыкова, выступающая под псевдонимом Dequine, опубликовала серию фотографий в эффектном наряде - казахстанская исполнительница находится в российском городе Волгограде, передает NUR.KZ.

Садыкова уехала в российский город Волгоград с молодым человеком, чтобы повидаться с его семьей и побывать на свадьбе. Для мероприятия Dequine выбрала креативный наряд - поверх майки она надела кружевной корсет, а под полупрозрачной юбкой были кружевные брюки.

На опубликованных фотографиях артистка дала возможность разглядеть аутфит поближе. Кроме этого, в "карусели" были снимки с церемонии бракосочетания семейных друзей.

"Нежность. Вишня в Волгограде и впервые на русской свадьбе", - подписала публикацию Данеля.

Фанаты в комментариях оставили массу "сердечек" и назвали любимую певицу "нежной" и "роскошной".

Dequine — юная казахстанская певица, добившаяся популярности не только в своей стране, но и за ее пределами. Девушка обладает независимым характером и поддерживает феминизм, увлекается разными жанрами и стремится быть искренней в творчестве.

Данеля Аскаровна Садыкова родилась в Актобе, Республика Казахстан, 2 января 2000 года. Девочка училась вместе с сестрой в казахско-турецком лицее Алматы, куда переехала в 13 лет. В заведении царили строгие нравы, ученицам запрещали носить телефон и общаться с мальчиками, будущую певицу не отпускали на уроки вокала, наказывали за фотографии с косметикой или в короткой юбке.

Данеля изучала английский, активно участвовала в политических дебатах, читала книги и занималась спортом. В 13 лет выложила в Instagram кавер на песню Jah Khalib, после чего в парке ее начали узнавать незнакомые люди. В 10-м классе девушка задалась целью поступить в американский вуз на факультет маркетинга или режиссуры, начала собирать дипломы и готовиться к экзаменам, но потом осознала, что хочет связать себя только с музыкой.

В 2018 году Dequine выпустила дебютный в своей дискографии EP "Пьяная вишня", тексты для которого тайно записывала на телефон за углом лицея. После этого артистка поехала выступать в Астану и на концерте осознала, что люди знают слова песен наизусть. В 2019 году Садыкова участвовала в шоу "Песни" на ТНТ.

В конце 2019 года Dequine подписала контракт с лейблом Warner на выпуск альбома Labum, куда вошли треки "Шрамы", "Убью", "Жива", "Фемида" и другие. Пластинку помогали делать M'Dee и Али Есимов.