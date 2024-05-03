"Мальдивский уят": пляжные фото Фаризы Ескермес вызвали бурю эмоций у фанатов

Звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес поделилась пляжными фото в Instagram, чем порадовала своих верных поклонников и подразнила моралистов, передает NUR.KZ.

Море, солнце, песок и красивая девушка в бикини - такой микс на фото не мог не впечатлить пользователей соцсети. Они тут же отреагировали на фото Фаризы - одни восхитились фигурой актрисы, другие принялись стыдить.

Отметим, что не так давно Фариза в бикини попала под прицел "уятменов", но не побоялась вновь разместить пляжные фото.

"В пасмурную алматинскую погоду хочется в теплые края. Море - мое место силы", - призналась Фариза.

На кадрах можно также увидеть ее жениха - он сделал ей предложение на Мальдивах и получил согласие возлюбленной.

"Какой прекрасный отдых", "Не одевайтесь так открыто, сколько людей на вас смотрит", "Красотка", "Скажите, в чем секрет вашей фигуры", "Мальдивский уят", - отметили подписчики.