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"Мальдивский уят": пляжные фото Фаризы Ескермес вызвали бурю эмоций у фанатов

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес поделилась пляжными фото в Instagram, чем порадовала своих верных поклонников и подразнила моралистов, передает NUR.KZ.

Море, солнце, песок и красивая девушка в бикини - такой микс на фото не мог не впечатлить пользователей соцсети. Они тут же отреагировали на фото Фаризы - одни восхитились фигурой актрисы, другие принялись стыдить.

Отметим, что не так давно Фариза в бикини попала под прицел "уятменов", но не побоялась вновь разместить пляжные фото.

"В пасмурную алматинскую погоду хочется в теплые края. Море - мое место силы", - призналась Фариза.

На кадрах можно также увидеть ее жениха - он сделал ей предложение на Мальдивах и получил согласие возлюбленной.

"Какой прекрасный отдых", "Не одевайтесь так открыто, сколько людей на вас смотрит", "Красотка", "Скажите, в чем секрет вашей фигуры", "Мальдивский уят", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095274-maldivskiy-uyat-plyazhnye-foto-farizy-eskermes-vyzvali-buryu-emociy-u-fanatov/

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