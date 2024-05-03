"Внуки скажут, что их бабушка была огненной": Дана Кентай показала образы из нового клипа

Казахстанская певица Дана Кентай показала образы из нового клипа и призналась, что готова пойти на любые жертвы ради творчества. Фанаты дали свою оценку, передает NUR.KZ.

"Скоро", - подписала Дана кадры, которыми поделилась в Instagram. На них видно, как Дана позирует перед камерой и поет.

"Ради сцены я многим пожертвовала, отказалась от парня, который не хотел меня видеть на сцене, и на бетонном полу лежала, думаю, у сцены на меня нет обид", - написала Дана.

"Не останавливайся, парень еще найдется", "Вам нужен стилист", "Классно, вам все идет", "Будем ждать", "А мне уже не нравится этот клип", - написали пользователи соцсети.

Чуть позже она представила новый образ.

"Если скажете, что и этот образ не нравится, не знаю, наверное, дизайнер будет в депрессии. Это платье сшили всего за 3 часа, для съемок понадобился такой образ", - отметила Кентай.

А последние фото, которыми она поделилась, Дана подписала шутливо.

"Когда внуки увидят, скажут, что их бабушка была просто огненной", - гласит комментарий.

Ранее сценический образ Даны Кентай вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Девушка также отшутилась по поводу калыма за себя, назвав сумму в 20 миллионов тенге.