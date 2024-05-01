"Все еще в потрясающей форме": 55-летняя звезда "Друзей" показала фигуру в топе

Актриса Дженнифер Энистон показала подписчикам свою нынешнюю форму - звезда "Друзей" продемонстрировала, как выглядит ее фигура в спортивном топе, передает NUR.KZ.

55-летняя знаменитость поделилась серией снимков в Instagram. На одной из фотографий Энистон предстала перед камерой в спортивном образе.

Актриса надела черный топ на тонких бретелях, который сочетала с темно-зелеными леггинсами. Знаменитость была запечатлена без укладки. Она также отказалась от косметики.

Дженнифер позировала с тренером Дэни Коулман в спортзале.

"Ты все еще остаешься в потрясающей форме, но мы знаем, как это трудно", "Никогда не перестану любить эту удивительную женщину", "Ты мотивируешь", "Какая она горячая", "Красотки-спортсменки", - писали фанаты.

По информации IMDb, Дженнифер Энистон родилась в Шерман-Оукс, штат Калифорния, в 1969 году в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу.

Дженнифер впервые попробовала себя в роли актрисы в возрасте 11 лет, когда она присоединилась к драматическому кружку школы Рудольфа Штайнера. А в 1990 году она получила свою первую телевизионную роль, став постоянным участником сериала "Моллой".

Мировая известность пришла к актрисе с выходом сериала "Друзья" в 1994 году. Шоу продержалось в эфире 10 лет.