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"Все еще в потрясающей форме": 55-летняя звезда "Друзей" показала фигуру в топе

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Дженнифер Энистон и Дэни Коулман
Дженнифер Энистон и Дэни Коулман. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Актриса Дженнифер Энистон показала подписчикам свою нынешнюю форму - звезда "Друзей" продемонстрировала, как выглядит ее фигура в спортивном топе, передает NUR.KZ.

55-летняя знаменитость поделилась серией снимков в Instagram. На одной из фотографий Энистон предстала перед камерой в спортивном образе.

Актриса надела черный топ на тонких бретелях, который сочетала с темно-зелеными леггинсами. Знаменитость была запечатлена без укладки. Она также отказалась от косметики.

Дженнифер позировала с тренером Дэни Коулман в спортзале.

"Ты все еще остаешься в потрясающей форме, но мы знаем, как это трудно", "Никогда не перестану любить эту удивительную женщину", "Ты мотивируешь", "Какая она горячая", "Красотки-спортсменки", - писали фанаты.

По информации IMDb, Дженнифер Энистон родилась в Шерман-Оукс, штат Калифорния, в 1969 году в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу.

Дженнифер впервые попробовала себя в роли актрисы в возрасте 11 лет, когда она присоединилась к драматическому кружку школы Рудольфа Штайнера. А в 1990 году она получила свою первую телевизионную роль, став постоянным участником сериала "Моллой".

Мировая известность пришла к актрисе с выходом сериала "Друзья" в 1994 году. Шоу продержалось в эфире 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093711-vse-eshche-v-potryasayushchey-forme-55-letnyaya-zvezda-druzey-pokazala-figuru-v-tope/

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