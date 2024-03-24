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"Ты становишься моложе": 56-летняя Николь Кидман снялась в чулках для обложки журнала

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Николь Кидман
Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman

Австралийская и американская актриса Николь Кидман приняла участие в фотосессии для журнала ELLE. Она примерила откровенный образ и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Кадрами актриса поделилась на своей странице в Instagram.

В серии фото Николь Кидман предстает сразу в нескольких образах. Так, на одном из снимков актриса лежит на зеркале в черном нижнем белье и чулках. На руках у нее надеты перчатки, золотые часы и кольцо.

При этом для фото с обложки к этому же образу добавлен свободный пиджак, а еще на одном – лицо прикрыто черной вуалью.

"Такая красивая!", "Красивая женщина внутри и снаружи", "Как всегда потрясающе", "Ты становишься моложе, красивее и сексуальнее", "Горячая штучка", "Отличная работа!", "Абсолютно сексуально и сказочно", "Мне так нравится эта фотосессия", "Поразительная", "С каждым годом выглядишь все более эффектно", "Никто не лежит на полу так, как Кидман", – прокомментировали фотосессию фанаты актрисы.

По информации на сайте IMDb, дебютным фильмом Николь Кидман стала картина "Рождество Буша". Ей было 16 лет. После этого она сыграла в фильмах: "Бандиты на велосипедах", "Вьетнам, до востребования", за последнюю работу она получила свою первую австралийскую награду.

В 1989 году в США вышел первый фильм с ней в главной роли "Мертвый штиль". После она сыграла в фильме "Дни грома" вместе с Томом Крузом, за которого позже вышла замуж в 1990 году. Они усыновили двух детей – дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Однако в 2001 году их брак распался.

С 2006 года актриса замужем за музыкантом Китом Урбаном, в браке у них родились еще две дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071617-ty-stanovishsya-molozhe-56-letnyaya-nikol-kidman-snyalas-v-chulkah-dlya-oblozhki-zhurnala/

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