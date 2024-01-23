"Кто сказал, что принцессы бывают только в сказках?": турецкая актриса снялась в пустыне

27-летняя звезда турецкого сериала "Неверный" Мелис Сезен провела фотосессию в жаркой пустыне. Девушка собрала комплименты от фолловеров в соцсети, передает NUR.KZ.

Мелис запечатлелась в пустыне босая в трикотажном белом платье, которое отлично "село" ей по фигуре. На некоторых снимках в карусели девушка прикрывает голову черным платком, на других появляется в пестром платке и черных очках.

"Кто сказал, что принцессы бывают только в сказках? Вот она, наяву", "Где это?", "Это в Дубае?", "Ты выглядишь потрясающе, белый цвет однозначно твой", "Люблю тебя, Мелис", "Прекрасная, замечательная актриса и женщина", - написали ей фанаты.

Ранее опубликовавшая фото в бикини Мелис Сезен искупалась в комплиментах. Она также запечатлелась в соблазнительном платье.