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"Кто сказал, что принцессы бывают только в сказках?": турецкая актриса снялась в пустыне

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Мелис Сезен
Мелис Сезен. Фото: instagram.com/melisssezen

27-летняя звезда турецкого сериала "Неверный" Мелис Сезен провела фотосессию в жаркой пустыне. Девушка собрала комплименты от фолловеров в соцсети, передает NUR.KZ.

Мелис запечатлелась в пустыне босая в трикотажном белом платье, которое отлично "село" ей по фигуре. На некоторых снимках в карусели девушка прикрывает голову черным платком, на других появляется в пестром платке и черных очках.

"Кто сказал, что принцессы бывают только в сказках? Вот она, наяву", "Где это?", "Это в Дубае?", "Ты выглядишь потрясающе, белый цвет однозначно твой", "Люблю тебя, Мелис", "Прекрасная, замечательная актриса и женщина", - написали ей фанаты.

Ранее опубликовавшая фото в бикини Мелис Сезен искупалась в комплиментах. Она также запечатлелась в соблазнительном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057019-kto-skazal-chto-printsessy-byvayut-tolko-v-skazkah-turetskaya-aktrisa-snyalas-v-pustyne/

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