Запечатленная фотографом из Петропавловска 70-летняя Понаровская впечатлила соцсети

70-летняя российская певица и актриса Ирина Понаровская поделилась Instagram свежим фото. Понаровская появилась в элегантном образе, который оценили фанаты, передает NUR.KZ.

Ирина Понаровская показала работу звездного фотографа из Петропавловска Дамира Жукенова, который уже много лет живет и работает в Москве. На снимке певица запечатлена в облегающем черном платье и оригинальной шляпе.

"Была, есть и будет эталоном красоты и женственности!", "Ого, круто!", "Блистательная и всегда новая", "Великолепная и неповторимая", "Ирина! Не устаю удивляться вашим новым образам! И они все шедевральны!", "Дива. Удивительно. Но равных нет", "Несказанно красиво. Браво, Ирина", "Икона стиля", - пишут под фото поклонники.

Ранее Ирину Понаровскую в платье с открытыми плечами забросали комплиментами в Сети.