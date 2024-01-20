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Известная телеведущая показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

Опубликовано:

Майя Джама
Майя Джама. Фото: Joe Maher/Getty Images for Bauer Media

Британская телеведущая Майя Джама приняла участие в откровенной фотосессии - знаменитость показала фигуру в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Фото были сделаны во время ее поездки в Кейптаун (ЮАР) и опубликованы в профиле Джамы в Instagram.

29-летняя телеведущая снялась в прозрачном белом макси-платье с цветочной аппликацией, которое облегало ее тело. При этом предмет гардероба оказался оформлен разрезом до бедра и глубоким декольте.

В то же время звезда не надела бюстгальтер.

"Ты вообще настоящая?", "Бог создал Майю, чтобы люди любовались", "Горячо", "Просто невероятная", "Классное платье, хочу такое же", - писали фанаты телеведущей.

По информации IMDb, Майя Джама родилась 14 августа 1994 года в Англии, в городе Бристоль. Ее карьера началась в 2012 году.

Популярность ей принесла работа над развлекательным игровым шоу Cannonball на канале ITV.

Также Джама начала снимать свои документальные фильмы.

Майя получила признание в престижном списке влиятельных лиц The Progress 1000 от London Evening Standard.

Также была соведущей игрового шоу Revolution на канале Sky 1 вместе с американским комиком Стивом-О.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055930-izvestnaya-televeduschaya-pokazala-figuru-v-prozrachnom-plate-bez-byustgaltera/

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