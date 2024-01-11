"Без огнетушителя не обойтись": Дильназ Ахмадиева ошеломила Сеть смелым образом

43-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева удивила фанатов и звездных коллег новым образом. Фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиева отметила, что будет с нетерпением ждать отзывы подписчиков. Смелый и стильный образ получил высокую оценку пользователей соцсети.

Карлыгаш Мухамеджанова, Али Окапов, Гульнара Сильбаева и другие казахстанские артисты оставили свои комментарии, к ним присоединились фанаты певицы.

"Реально крутая", "В таком возрасте сохранить такую фигуру - это шедевр", "Тут без огнетушителя не обойтись", "Суперобраз", "Вау! Дилечка, ну какая ты красотка!", "Шикарная", "Супер, шикарная Диля", "Просто красотка. Роскошный вид", "Фантастическая!", "За последний год очень сильно изменились, с каждым днем все красивей да красивей", "Без слов", - отреагировали они.

Недавно Ахмадиева рассказала о своих двух браках, заявив, что бешеной любви у нее не было.