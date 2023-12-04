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"Отлично боролась": Мадина Садвакасова рассказала, что занималась дзюдо

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова рассказала в Instagram, что в детстве ходила на секцию по дзюдо и могла похвастаться успехами в спортивной борьбе, передает NUR.KZ.

Нежная и хрупкая Мадина, как выяснилось, обладала неплохими качествами борца. Об этом она рассказала своим фанатам. Артистка написала об этом в новой публикации, которую сопроводила интересными фото.

"Еще будучи в школе я ходила на дзюдо два года. Не вяжется с моим образом, да? Но это было в моей жизни. Я отлично боролась", - заявила она.

"Нежная", "Красавица", "Думаю, вы в школе был еще певицей", "Почему не вяжется? Я бы поверила, что вы ходили на дзюдо", "Самая огненная", - отметили фанаты.

Недавно Мадина Садвакасова назвала свой рост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048952-otlichno-borolas-madina-sadvakasova-rasskazala-chto-zanimalas-dzyudo/

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