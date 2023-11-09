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"Можно вечно восхищаться твоей красотой": актриса Ивана Алави показала фигуру в купальнике

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Ивана Алави
Ивана Алави. Фото: instagram.com/ivanaalawi

26-летняя филиппино-марроканская актриса, модель и ютубер Ивана Алави похвасталась фигурой в купальнике и получила лестные отзывы подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Ивана Алави порадовала фанатов пляжным фото. На нем девушка запечатлелась во время водной прогулки на яхте в черном слитном купальнике.

"Обожаю этот вид", - написала она.

Фанаты оценили и ее фигуру, и прекрасную природу.

"Можно вечно восхищаться твоей красотой, которую редко увидишь", "Это, действительно, невероятный вид", "Ух ты, посмотри на эту фигуру, обожаю тебя, детка", "Дорогая, ты очень красивая и замечательная актриса", "Великолепная", "Мне ты нравишься больше, чем превосходный вид на фото", "Милашка", - гласят восторженные отзывы.

Мы писали также, что нежный образ актрисы Алави в роскошном платье изумил фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044854-mozhno-vechno-voshischatsya-tvoey-krasotoy-aktrisa-ivana-alavi-pokazala-figuru-v-kupalnike/

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