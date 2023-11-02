"Какая роскошная девушка": 49-летняя Олеся Судзиловская похвасталась фигурой в бикини

49-летняя российская актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини. Фото с отдыха в Турции она разместила в Instagram и услышала комплименты в свой адрес, передает NUR.KZ.

Олеся Судзиловская отметила, что прекрасно проводит время вместе с родными в Бодруме.

"Быть вместе с семьей на бирюзовой воде под голубым небом, с национальной кухней на обед. Красота!" - поделилась впечатлениями актриса.

Поклонники пожелали ей хорошего отдыха и не могли не оценить ее фигуру.

"Вершина сексуального образа!", "Ладно, школьница, вы наша. Хорошего отдыха", "Ну какая роскошная девушка!", "Чудесно", "Очень люблю ваши фильмы", "Как девочка!", "Шикарное тело, блеск", "Афродита", "Фигура просто бомба", "Ох! С красотой бороться бесполезно, ее надо любить", - отреагировали пользователи соцсети.