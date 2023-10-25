Известная 58-летняя модель снялась топлес для Vogue
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Известная американская модель и актриса Паулина Поризкова снялась в откровенных образах для португальской версии журнала Vogue, передает корреспондент NUR.KZ.
Издание опубликовало несколько работ из новой фотосессии в своем профиле в Instagram.
Знаменитость позировала с ярко-красной помадой на губах и в черном наряде, обнажив одну грудь, которую прикрывал ладонью стоявший позади партнер по съемке Филип Гривнак.
Также 58-летняя манекенщица позировала, стоя голой у ванны. При этом она прикрыла часть тела белым полотенцем и подняла правую руку к голове.
В то же время знаменитость распустила седые волосы, уложив их объемно у корней, сделала макияж в естественных тонах и украсила шею ожерельем.
"Супер", "Красива снаружи и внутри", "До сих пор горячая", "Паулина как всегда на высоте", - писали поклонники.
Согласно ее биографии на IMDb, Паулина Поризкова родилась 9 апреля 1965 года в городе Простееве в Чехословакии.
Когда она была совсем маленькой, ее родители бежали из страны и перебрались в Швецию, а саму Паулину оставили на воспитание бабушке, надеясь позже забрать девочку, но из-за политической ситуации это было не так просто сделать.
Семье удалось воссоединиться только через 6 лет - для этого потребовалось вмешательство шведских властей.
Паулина стала одной из первых фотомоделей, получивших звездный статус в начале 80-х годов прошлого века.
Дважды (в 1990 и 1992 году) журнал People включал Паулину в список 50 самых красивых людей мира.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042285-izvestnaya-58-letnyaya-model-snyalas-toples-dlya-vogue/