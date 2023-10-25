Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Известная 58-летняя модель снялась топлес для Vogue

Опубликовано:

Паулина Поризкова
Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/vogueportugal

Известная американская модель и актриса Паулина Поризкова снялась в откровенных образах для португальской версии журнала Vogue, передает корреспондент NUR.KZ.

Издание опубликовало несколько работ из новой фотосессии в своем профиле в Instagram.

Знаменитость позировала с ярко-красной помадой на губах и в черном наряде, обнажив одну грудь, которую прикрывал ладонью стоявший позади партнер по съемке Филип Гривнак.

Также 58-летняя манекенщица позировала, стоя голой у ванны. При этом она прикрыла часть тела белым полотенцем и подняла правую руку к голове.

В то же время знаменитость распустила седые волосы, уложив их объемно у корней, сделала макияж в естественных тонах и украсила шею ожерельем.

"Супер", "Красива снаружи и внутри", "До сих пор горячая", "Паулина как всегда на высоте", - писали поклонники.

Согласно ее биографии на IMDb, Паулина Поризкова родилась 9 апреля 1965 года в городе Простееве в Чехословакии.

Когда она была совсем маленькой, ее родители бежали из страны и перебрались в Швецию, а саму Паулину оставили на воспитание бабушке, надеясь позже забрать девочку, но из-за политической ситуации это было не так просто сделать.

Семье удалось воссоединиться только через 6 лет - для этого потребовалось вмешательство шведских властей.

Паулина стала одной из первых фотомоделей, получивших звездный статус в начале 80-х годов прошлого века.

Дважды (в 1990 и 1992 году) журнал People включал Паулину в список 50 самых красивых людей мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042285-izvestnaya-58-letnyaya-model-snyalas-toples-dlya-vogue/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.