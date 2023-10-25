Известная 58-летняя модель снялась топлес для Vogue

Известная американская модель и актриса Паулина Поризкова снялась в откровенных образах для португальской версии журнала Vogue, передает корреспондент NUR.KZ.

Издание опубликовало несколько работ из новой фотосессии в своем профиле в Instagram.

Знаменитость позировала с ярко-красной помадой на губах и в черном наряде, обнажив одну грудь, которую прикрывал ладонью стоявший позади партнер по съемке Филип Гривнак.

Также 58-летняя манекенщица позировала, стоя голой у ванны. При этом она прикрыла часть тела белым полотенцем и подняла правую руку к голове.

В то же время знаменитость распустила седые волосы, уложив их объемно у корней, сделала макияж в естественных тонах и украсила шею ожерельем.

"Супер", "Красива снаружи и внутри", "До сих пор горячая", "Паулина как всегда на высоте", - писали поклонники.

Согласно ее биографии на IMDb, Паулина Поризкова родилась 9 апреля 1965 года в городе Простееве в Чехословакии.

Когда она была совсем маленькой, ее родители бежали из страны и перебрались в Швецию, а саму Паулину оставили на воспитание бабушке, надеясь позже забрать девочку, но из-за политической ситуации это было не так просто сделать.

Семье удалось воссоединиться только через 6 лет - для этого потребовалось вмешательство шведских властей.

Паулина стала одной из первых фотомоделей, получивших звездный статус в начале 80-х годов прошлого века.

Дважды (в 1990 и 1992 году) журнал People включал Паулину в список 50 самых красивых людей мира.