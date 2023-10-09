"Его бесили мои худые ноги": прибавившая 16 кг Байзакова стала больше нравиться мужу

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, которая ожидает второго малыша, отметила, что некоторые комментаторы в соцсети бестактно заявляют, что она сильно поправилась, передает NUR.KZ.

Напомним, в июле Айжан Байзакова сообщила о второй беременности. Инстадива и ее муж провели гендер-пати в стиле сказок Диснея, во время праздника они рассекретили пол ребенка.

Оказалось, что у них будет сын. Беременная Айжан пожаловалась, что порой читает бестактные комментарии по поводу ее изменившейся фигуры.

"Вот так и второй подбородок подъехал. В комментариях читаю - "жирная стала", мне интересно, кто-то во время беременности не становился жирным?" - отметила она.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Айжан рассказала, что набрала 16 килограммов. Однако супруга устраивает то, что она прибавила в весе.

"Он утверждает, что я ему нравлюсь жирненькой, как сейчас. Даже увидев мой вес, так обрадовался, говорит, что его, наоборот, бесили мои слишком худые ноги. Не могу понять, обидеть не хочет или правду говорит?" - написала Байзакова.