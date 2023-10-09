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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Его бесили мои худые ноги": прибавившая 16 кг Байзакова стала больше нравиться мужу

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, которая ожидает второго малыша, отметила, что некоторые комментаторы в соцсети бестактно заявляют, что она сильно поправилась, передает NUR.KZ.

Напомним, в июле Айжан Байзакова сообщила о второй беременности. Инстадива и ее муж провели гендер-пати в стиле сказок Диснея, во время праздника они рассекретили пол ребенка.

Оказалось, что у них будет сын. Беременная Айжан пожаловалась, что порой читает бестактные комментарии по поводу ее изменившейся фигуры.

"Вот так и второй подбородок подъехал. В комментариях читаю - "жирная стала", мне интересно, кто-то во время беременности не становился жирным?" - отметила она.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Айжан рассказала, что набрала 16 килограммов. Однако супруга устраивает то, что она прибавила в весе.

"Он утверждает, что я ему нравлюсь жирненькой, как сейчас. Даже увидев мой вес, так обрадовался, говорит, что его, наоборот, бесили мои слишком худые ноги. Не могу понять, обидеть не хочет или правду говорит?" - написала Байзакова.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040235-ego-besili-moi-hudye-nogi-pribavivshaya-16-kg-bayzakova-stala-bolshe-nravitsya-muzhu/

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