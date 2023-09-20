"Чувствую себя стройной и стильной": беременная Ерке Есмахан поделилась новыми фото

38-летняя отечественная певица Ерке Есмахан , ожидающая малыша, показала новые фото в соцсети и отметила, что, несмотря на округлившийся живот, чувствует себя стройной, передает NUR.KZ.

"Девушки, красавицы!️ Не забывайте сохранять нежность, избалованность и только нам присущую слабость в любом периоде нашей жизни. Я, к примеру, несмотря ни на что, чувствую себя на этом фото очень стройной и стильной. Вы согласны со мной?" - отметила Ерке.

"Самая красивая женщина - это та, которая в положении", "Превосходно, красиво, Ерке, вам все идет", "Желаю вам поскорее взять на руки здорового малыша", "Тьфу-тьфу", "Круглый маленький животик, а внутри сидит красивый мальчик или, может быть, принцесса. Ты чудесна", - отреагировали пользователи Казнета.

Напомним, в конце августа Ерке и Raim сообщили о скором пополнении в семье. Ерке призналась, что они с мужем уже знают пол малыша. Недавно певица показала, как тепло ее встретили в ауле мужа.