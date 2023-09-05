"Нет ничего лучше твоей улыбки": чувственный образ американской модели изумил фолловеров

Брукс Нейдер. Фото: instagram.com/brooksnader

26-летняя американская модель и актриса Брукс Нейдер похвасталась фигурой в соблазнительном платье с глубоким декольте. Фото девушка разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Брукс примерила облегающее синее трикотажное платье с глубоким декольте и изумила своих фолловеров. Многие отметили, что у модели прекрасная фигура и очаровательная улыбка. Брюнетка услышала в свой адрес лестные отзывы.

"Я чувствую, что нам нужен новый ромком с сексуальной американкой-соседкой, где ты будешь главной звездой", "О, мой Бог", "Классическая красота", "Так шикарно", "Красотка", "Горяча", "Оглушительно", "Нет ничего лучше твой улыбки", "Продолжай быть искренней, продолжай быть оригинальной, продолжай быть настоящей леди", "Великолепно", - отрегировали фанаты.

Напомним, Брукс Нейдер впечатлила фигурой в бикини на отдыхе в Италии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035294-net-nichego-luchshe-tvoey-ulybki-chuvstvennyy-obraz-amerikanskoy-modeli-izumil-folloverov/