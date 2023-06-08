"Идеал женственности": Асель Сагатова в эффектном аутфите произвела фурор в соцсети

Асель Сагатова. Кадр из видео: instagram.com/asselsagatova

Отечественная актриса Асель Сагатова, известная по ролям в фильмах "Рэкетир", "My love is Aisulu", предстала в элегантном образе и очаровала своих преданных фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Асель появилась в бирюзовом ансамбле - корсете и брюках. Наряд актрисы, ее грациозная походка и очаровательная улыбка не оставили равнодушными поклонников. Они одарили ее лестными отзывами, оставив многочисленные комментарии.

"Красавица и суперактриса. Гордость Казахстана", "Пожар", "Вы мой идеал женственности", "Классный костюм и цвет такой приятный", "Неописуемая красота", "Богиня", "Суперкрасотка", "Я начинаю понимать Раима", - отреагировали фолловеры, щедро одарив публикацию "лайками" и огненными смайликами.

Ранее Асель Сагатова исполнила зажигательный танец и свела с ума фанатов. Она также похвасталась стройными и длинными ногами в мини-юбке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023890-ideal-zhenstvennosti-asel-sagatova-v-effektnom-autfite-proizvela-furor-v-sotsseti/