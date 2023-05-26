"Все хорошеешь и хорошеешь": новые фото Мадлен пленили фанатов

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева на своей странице в Instagram поделилась соблазнительными снимками в ярком купальнике и очаровала своих фанатов, передает NUR.KZ.

Отдыхающая в Эмиратах блогерша поделилась жаркими фотографиями в бикини. На снимках Мадлен позирует в купальнике цвета фуксия с завязками, демонстрируя свою прекрасную фигуру.

"Если за неделю отдыха одна фотография, значит отдых прошел на "Ура", - написала инстадива.

Поклонники сравнили звезду соцсетей с восточной принцессой и написали лестные отзывы в комментариях.

"Какая вы сладкая", "Какая же ты шикарная", "Неземная", "Кукла Барби", "Разве возможно быть настолько красивой?", "Барби Мадина", "Восточная принцесса", "Все люди как люди... А ты все хорошеешь и хорошеешь!" - отреагировали восторженные фолловеры.

Однако соблазнительные фото дались Мадине непросто. Блогерша призналась, что из-за неудачных кадров она расплакалась и поругалась с сестрой.

"Это я рыдаю, потому что встала в восемь утра, час красилась и у меня нет ни одной нормальной фотки", - рассказала звезда соцсетей.

Stories Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ранее Мадлен показала, как выглядела в 16 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022123-vse-horosheesh-i-horosheesh-novye-foto-madlen-plenili-fanatov/