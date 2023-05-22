"Лучше, чем Кендалл": Жания Джуринская появилась в эффектном образе (видео)

Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Отечественная актриса Жания Джуринская примерила образ американской модели Кендалл Дженнер. Фанаты в Instagram оценили перевоплощение актрисы, передает NUR.KZ.

"Вчера я была Кендалл", - лаконично подписала Жания новое видео, которым поделилась в своем аккаунте.

Актриса выбрала для образа эффектный наряд, гипюровые перчатки и чокер на шею. Волосы Жания собрала в аккуратный высокий хвост и завершила образ нюдовым макияжем.

Одна из первых оценила преображение Жании телеведущая Майя Бекбаева, оставив под публикацией смайлик-сердечко и эмодзи в виде огня.

К оценке Майи присоединились и другие подписчики.

"Замужество раскрыло вас", "Вы лучше, чем Кендалл, так как у вас естественная красота", "Вы прям расцвели так", "Боже, какая красота!", "Огонь", "Шикарная", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021594-luchshe-chem-kendall-zhaniya-dzhurinskaya-poyavilas-v-effektnom-obraze-video/