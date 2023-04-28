"Вкус безупречный": Асель Сагатова показала точеную фигуру в приталенном платье

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

37-летняя отечественная актриса Асель Сагатова примерила эффектное вечернее платье и сорвала лестные отзывы своих верных поклонников в соцсети, передает NUR.KZ.

Нежное приталеннное платье на одно плечо со шлейфом удачно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Актриса отметила, что ее эффектный наряд подходит для особого случая. Фанаты оценили и ее платье, и новую прическу, одарив ее комплиментами и "лайками".

Отметим, что звезда "Рэкетира" является любимицей зрителей и каждая ее новая публикация не остается незамеченной.

"Как майский цветок расцвела", "Красота", "Шикарно выглядите", "Вам очень идет челка", "Шикарная, вкус безупречный, красивая, приятно смотреть", "Напомните, в каком году вышел фильм "Рэкетир"?", "Она вообще стареет? Как всегда, прекрасна", "Огонь", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018637-vkus-bezuprechnyy-asel-sagatova-pokazala-tochenuyu-figuru-v-pritalennom-plate/